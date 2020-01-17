Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Против акима (главы) Павлодарской области Казахстана Булата Бакауова возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Уголовное дело возбуждено по ст. 362, ч. 4, п. 3 УК республики («Превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям»).

В КНБ отметили, что в интересах следствия подробности разглашению не подлежат. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В администрации Павлодарской области заявили, что не могут комментировать следственные действия и сообщения об уголовном деле.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января казахстанские СМИ сообщили, что Булат Бакауов был задержан сотрудниками КНБ. Позднее эту информацию опровергли в пресс-службе областной администрации.

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