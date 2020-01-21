Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Жители Центрального района Санкт-Петербурга устроили «протестное чаепитие» у здания городского правительства утром 21 января. Об этом активисты сообщили в социальных сетях.

Горожане пришли к Смольному, чтобы выразить протест против застройки Сада на Неве, где планируют возвести комплекс зданий для Верховного суда РФ. «Вооружились» петербуржцы кружками и термосами с чаем.

«Правительство забыло, что все революции начинаются с чаепитий?» — иронизируют участники акции. Рядом с чаевничающими петербуржцами организовался и одиночный пикет с обращением к главе города «Губернатор Беглов, выходите пить чай». Но пикетчиками заинтересовались лишь сотрудники полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы вышли в пикеты против застройки сада судебным кварталом

Заметим, 15 января Санкт-Петербургский городской суд отказался отменить закон, исключивший Сад на Неве на Смольной набережной из списка зеленых насаждений общего пользования, что защищало его от застройки.

«Но это лишь небольшая остановка на пути к победе в борьбе за зеленую зону. Мы убеждены, что закон в итоге должен оказаться на нашей стороне. На ситуацию могут повлиять только прямым указанием с самого верха. Чтобы не допустить подобного, мы решили прийти к чиновникам и поговорить о будущем прекрасного парка на Смольной набережной. К сожалению, чиновники не увидели наш призыв. Ну что же, мы сделаем свои выводы», — отмечают активисты Центрального района.

Горожане настаивают, что в центре Петербурга и так слишком мало зелени, поэтому мириться с уничтожением одной из зеленых зон они не намерены.

Читайте ранее в этом сюжете: За концепцию парка в Петербурге борется рекордное количество архитекторов