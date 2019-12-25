Санкт-Петербург, , 20:19 — REGNUM Петербуржцы в среду, 25 декабря, устроили пикеты против застройки «Сада на Неве» жильем для судей и аппарата Верховного суда РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» вышли к Смольному с плакатами, на которых призывали чиновников сохранить и благоустроить зеленую зону, а не застраивать судебными зданиями для переезда в Петербург высшей судебной инстанции.

«За сохранение зеленой зоны и против ее застройки мы бьемся не только на протестных акциях, но и в городском суде. На предварительном заседании юрист правительства Петербурга рассказывала нам байки, что президент Владимир Путин лично дал поручение построить Судебный Квартал именно в Саду на Неве. Конечно, такую неправдоподобную информацию мы терпеть не будем. Об этом мы сегодня и решили напомнить губернатору», — сообщают активисты.

Среди плакатов был такой: «Путин суд в сад не посылал». Петербуржцы все еще надеются, что «вопрос будет разрешен спокойно», а губернатор Александр Беглов, который первым и озвучил идею переноса стройки судебного квартала с прежнего места на новое, «отменит решение об уничтожении зеленой зоны на Смольной набережной».

Следующее заседание Городского суда по делу о «Саде на Неве» пройдет 15 января.

Напомним, судебный квартал должен был быть построен там, где президент РФ Владимир Путин предложил разместить парк. Горожане выбрали ему название «Тучков буян».

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После этого судебный квартал предстояло куда-то переносить, чиновники не нашли ничего лучше, как пустить под снос «Сад на Неве» в Центральном районе, который и так страдает от отсутствия зелени. Однако Смольный мотивировал выбор тем, что сам сад довольно заброшен и полноценным сквером его считать нельзя.

Местные жители с такой позицией не согласны. «Недавно высаженные туи и кусты шиповника, прекрасные возрастные деревья, а также двухсотлетний тополь. Всего этого нас хотят лишить?!» — возмущаются они.

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