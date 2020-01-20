Москва, , 13:24 — REGNUM Горячая линия о вреде некурительных никотинсодеражащих смесей начала действовать в России с 20 января. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства до 3 февраля будут информировать население о запрещённой некурительной никотинсодержащей продукции и рисках её употребления. Исследования показали, что в такой продукции концентрация никотина в 20−30 раз превышает норматив для табачной продукции. Это равносильно одномоментному выкуриванию 20−30 сигарет.

Речь идёт о продукции с высокой степенью опасности, особенно для детей, подчеркнули в ведомстве.

Консультации доступны для граждан в будни с 8:30 до 17:15 по московскому времени, по пятницам — до 16:00. Круглосуточный консультационный центр Роспотребнадзора даёт первичную консультацию по телефону 8 800 555 49 43.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно о первом смертельном случае, связанном с употреблением некурительных никотинсодержащих смесей.

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