Москва, , 13:05 — REGNUM В России зарегистрирован первый смертельный случай от употребления некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн 17 января в интервью РИА Новости.

По словам врача, в последнее время в стране наблюдается резкое увеличение потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой продукции. Брюн подчеркнул, что это стало причиной очень многих проблем в России со здоровьем граждан.

«Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», — отметил нарколог.

Ранее Роспотребнадзор заявил о том, что в Челябинской области в снюсах обнаружено значительное превышение содержания мышьяка. Такие выводы были сделаны после лабораторных исследований образцов снюса.

Читайте также: В Челябинск снюсы поставляют из Швеции