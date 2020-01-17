Москва, , 18:14 — REGNUM Новый председатель правительства России Михаил Мишустин 16 января сразу после утверждения его кандидатуры Государственной думой, был взять под государственную охрану, как это предписано действующим законодательством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

Напомним, что функции государственной охраны в России выполняет Федеральная служба охраны (ФСО) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин инициировал конституционную реформу в РФ, которая должна перераспределить баланс между тремя ветвями власти. На этом фоне второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе.

Новым главой правительства стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.