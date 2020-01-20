Тбилиси, , 10:19 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишивили отправится на Всемирный форум памяти Холокоста и примет участие в церемонии памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Информацию об этом 20 января распространила пресс-служба грузинского президента.

Сообщается, что во время мероприятия Американская международная организация «Друзья Сиона» вручит Зурабишивили высшую награду за поддержку Израиля. Во время поездки грузинский президент планирует также встретиться с израильскими бизнесменами, представителями местного центра инноваций, православным Патриархом Иерусалимским Феофилом III и другими организациями.

Напомним, 21 января в Иерусалиме в мемориальном комплексе Яд Вашем пройдет пятый Всемирный форум памяти Холокоста. На него приглашены представители свыше 40 государств, в том числе российский президент Владимир Путин. Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что он на данное мероприятие приглашен не был.