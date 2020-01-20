Иерусалим, , 08:18 — REGNUM Власти Израиля отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения от фашистов концлагеря Аушвиц-Биркенау городе Освенцим (Польша). Об этом украинский лидер заявил в интервью The Times of Israel.

По его словам, было бы справедливо, если бы ему дали слово, поскольку каждый четвертый погибший в Холокосте еврей был уроженцем Украины. Вместе с тем он отметил, что в любом случае будет присутствовать на мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, Пятый Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в Иерусалиме в мемориальном комплексе Яд Вашем. Ожидается, что в форуме примут участие представители более 40 государств. Россию представит президент страны Владимир Путин.

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