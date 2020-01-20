Тбилиси, , 08:29 — REGNUM Причиной того, что в Грузии уменьшилось количество тех, кто поддерживает Грузинскую православную церковь, могла стать эмиграция жителей страны за рубеж. Такое предположение 19 января сделал епископ Маргветский и Убисский, владыка Мелхиседек, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Журналисты задали вопрос в связи результатами опроса общественного мнения, которые были опубликованы Национальным демократическим институтом (NDI). По этим данным в Грузии стало меньше тех, кто поддерживает деятельность церкви.

«Это печальный факт. Всё действует. Наверно и в этом причина. Я не исключаю еще одного. Многие уезжают из страны, наверное, уехали и сторонники», — сделал выводы епископ.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января NDI опубликовал данные опроса, проведенного в Грузии. Согласно исследованиям, отношение к Грузинской православной церкви ухудшилось, но она по популярности заняла второе место после армии.

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