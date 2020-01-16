Тбилиси, , 10:46 — REGNUM Сотрудники Национального демократического института (NDI) провели среди жителей Грузии опрос на тему их отношения к разным институтам власти. Результаты исследования 16 января опубликовало агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным NDI, хуже всего в Грузии оценивают работу парламента. Негативные отзывы высказали 57% опрошенных, из которых 40% выбрали вариант «плохо», а 17% «очень плохо». 27% оценили работу депутатов «средне», 8% «хорошо» и 1% «очень хорошо».

Немногим парламенту уступает система судопроизводства. В отношении нее критически высказались 45% респондентов, из которых «плохо» — 31%, а «очень плохо» — 14%. Вариант «средне» выбрали 29%, «хорошо» — 9%, а «очень хорошо» — 1%.

К полиции в Грузии относятся лояльней. Большинство — 37% — оценивают ее работу «хорошо» и еще 6% «очень хорошо». «Средне» — 35%, «плохо» — 15%, а «очень плохо» — 4%.

На вопрос об отношении к православной церкви значительное число опрошенных — 12% — отказались ответить. Варианты «хорошо» и «очень хорошо» выбрали, соответственно, 37% и 13%, «плохо» и «очень плохо» — 10% и 2%.

Лучше всего высказывались в отношении грузинской армии. Положительно ее работу оценили 52% опрошенных: «хорошо» — 44% и «очень хорошо» — 8%. «Средне» — 31%, а «плохо» и «очень плохо» — 9% и 2%.

Опрос проводился с 19 ноября по 13 декабря 2019 года. Опросили 2180 респондентов на основе выборки путем прямого интервьюирования.