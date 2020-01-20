Париж, , 08:01 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения, небольшое большинство жителей Франции (51%) по-прежнему выражают поддержку мобилизации против пенсионной реформы в стране после более чем 40-дневной забастовки, сообщает Le Figaro.

Известно, что недоверие 33% респондентов к протестам против пенсионной реформы стабильно по сравнению с исследованием, проведенным тем же институтом в декабре 2019 года.

Тогда 19% опрошенных выступили против и 14% выразили враждебность в отношении мобилизации. При этом, 16% жителей страны выражают безразличие.

Как сообщало ИА REGNUM, популярность президента Франции Эммануэля Макрона выросла на два пункта в январе 2020 года, более чем через месяц после начала мобилизации против пенсионной реформы.

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