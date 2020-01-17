Париж, , 15:51 — REGNUM По данным опроса Elabe популярность президента Франции Эммануэля Макрона выросла на два пункта в январе 2020 года, более чем через месяц после начала мобилизации против пенсионной реформы, передает BFM TV.

По данным исследования, 32% опрошенных доверяют главе государства решать проблемы страны. Около 63% придерживаются противоположного мнения.

Известно также, что рейтинг премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа снизился на очко, набрав 29%.

Согласно опросу, наибольшей популярностью среди политиков во Франции пользуется бывший министр экологии Николя Юло (47%), опережая экс-президента страны Николя Саркози (32%) и действующего министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана (30%).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, проведенному в декабре 2019 года, 38% респондентов во Франции «вообще не доверяют» президенту страны.

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