Минск, , 18:08 — REGNUM Назначены дата и место прощания с музыкантом, экс-гитаристом и одним из основателей коллектива «Ляпис Трубецкой» Русланом Владыко, умершим сегодня, 19 января, в Минске. Информацию сообщил в своём Facebook продюсер Евгений Колмыков.

Как сообщается на странице Колмыкова, отпевание музыканта состоится 21 января в церкви Николая Чудотворца в посёлке Привольный в Минском районе. Похоронен музыкант будет в деревне Обчак Минского района.

Музыкант и основатель белорусской группы «Ляпис Трубецкой» скончался в возрасте 45 лет 19 января в больнице, не выходя из комы.

В 2019 году Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске, в результате избиения он получил тяжёлую черепно-мозговую травму и впал в кому. По факту избиения музыканта следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. В настоящее время по данному делу проходят слушания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти музыканта Руслана Величко.

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