Минск, , 14:20 — REGNUM Экс-гитарист и один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в возрасте 45 лет в городе Минске в Белоруссии. Об этом 19 января сообщил продюсер музыкального коллектива Евгений Колмыков в своём Facebook.

Как сообщил Колмыков журналистам, Владыко скончался утром 19 января. Место и дата прощания с музыкантом будет объявлена позднее.

В июне 2019 года музыканты группы Trubetskoy, основанной участниками коллектива «Ляпис Трубецкой», сообщили, что гитариста Руслана Владыко сильно избили в Минске. С тех пор музыкант находился в коме. Он скончался не приходя в сознание.

Владыко был гитаристом коллектива «Ляпис Трубецкой» со дня его основания в 1989 году и до 2014 года, когда группа распалась. После этого музыкант занимался сольными проектами.