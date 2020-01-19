Москва, , 15:13 — REGNUM Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» и модель из Тюмени Алёну Водонаеву раскритиковал телеведущий канала «Россия-1» Владимир Соловьёв за высказывание о «нищих россиянах и быдле», сделанное по поводу программ, связанных с материнским капиталом. Мнением об этом Соловьёв 19 января поделился в разговоре с журналистами портала URA.RU.

Заявления Водонаевой Соловьёв назвал «человеконенавистническими» и пояснил, что, по его мнению, «это создание» (Водонаеву) не имеет смыла цитировать, и вообще обращать внимание на её существование.

«Пусть живёт в своём убожестве», — заявил Соловьёв. И далее телеведущий сказал, что, по его мнению, Водонаевой нужно остановиться, глянуть на себя в зеркало и попытаться найти у себя в глазах «хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям».

Также Соловьёв поддержал высказывание президента РФ Владимира Путина, который назвал «моральными уродами» людей, подобных Водонаевой, которые выступают против финансовой поддержки семей с детьми. Телеведущий отметил, что он бы на такую тему высказался гораздо резче и жёстче.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Водонаева на своей странице в социальной сети высказала мнение, что новые финансовые меры, предпринятые государством для поддержки семей с детьми не помогут улучшить демографическую ситуацию в стране. По словам Водонаевой, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» будут заводить детей лишь ради выплат. Кроме того, модель из Тюмени выразила сомнение в том, что семьи вообще получат положенные им выплаты.

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