Москва, , 04:39 — REGNUM Меры, направленные на решение демографических проблем в РФ жестко раскритиковала бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», телеведущая и модель Алена Водонаева в публикации на своей странице в Instagram.

Водонаева выразила мнение, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будет стремиться заводить детей только ради денег, что впоследствии может повлиять на будущие поколения.

Телеведущая считает, что семьи, доходы которых превышают прожиточный минимум на человека, не получат заявленные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алена Водонаева раскритиковала многодетные семьи, заявив, что «необразованному быдлу» не стоит «рожать этому государству рабов». По ее мнению, позволить себе заводить детей могут только богатые граждане.

Российский актер Иван Охлобыстин, который воспитывает шестерых детей, осудил данное заявление и призвал создать ценз на телеканалах для таких персон, как Водонаева.

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