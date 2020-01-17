Москва, , 10:30 — REGNUM Несмотря на всё новые методы и ухищрения, на которые идут мошенники, чтобы украсть средства граждан РФ с банковской карты, есть целый ряд способов, как застраховаться от посягательств на финансы, не отказывая себе в возможности пользоваться банкоматами банка. Рекомендации дают специалисты Роскачества.

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Прежде всего, советуют эксперты организации, нужно стараться не использовать банкоматы, которые установлены на улице. На них мошенникам легче установить скиммеры, а также скрытые видеокамеры, размером с булавочное отверстие, которые считывают платёжные данные с банковских карт и пин-коды. Поэтому, по возможности, следует снимать деньги и совершать иные операции через банкоматы внутри банка.

«Они лучше охраняются, к тому же, в зале часто работает консультант, наличие которого отпугивает мошенников», — добавили в Роскачестве.

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Также стоит обращать внимание на наличие подозрительных лиц рядом с банкоматом, которые, например пытаются разглядеть пин-код из-за спины. Чтобы минимизировать риски использования мошенниками скрытых видеокамер, следует прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода.

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«Не забывайте о базовых правилах пользования банкоматом даже когда торопитесь поскорее завершить все операции с картой, — советует заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. — Банальная спешка и уверенность в том, что с вашими деньгами ничего не случится, — это то, на чем наживаются финансовые преступники».

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