Москва, , 17:52 — REGNUM Новый способ мошенничества, который позволяет злоумышленникам незаконно заполучить относительно небольшие суммы денег от клиентов банков, очень напоминает действия злоумышленников, которые занимаются вымогательством денег у автовладельцев на дорогах, бросая во время движения в машину некий предмет и настаивая впоследствии на том, что водитель «задел» их машину. Об этом 29 ноября завил корреспонденту ИА REGNUM директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов. По его словам, схожая схема мошенничества применяется и с якобы «забытой» картой, которую злоумышленники преднамеренно оставляют в банкомате.

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«Когда эта карта попадает в руки человека, решившего воспользоваться банкоматом, злоумышленники возвращаются за своей «забытой» картой и, проверив баланс, начинают запугивать человека, утверждая, что с карты якобы пропали деньги. При этом роли злоумышленников заранее распределены — среди них есть «потерпевший» и «свидетели», которые все вместе начинают психологический прессинг человека, взявшего карту. Подобные действия обычно происходят у банкоматов, расположенных в безлюдных местах», — отметил Соколов.

Он обратил внимание, что появление таких «топорных» методов мошенничества происходит в рамках общего тренда — активно развивается социальная инженерия, из-за которой доверчивые граждане могут лишиться средств. Проблемой номер один, по словам эксперта, для банков и их клиентов все-таки являются дистанционные способы отъема средств у населения, когда злоумышленники под видом сотрудников банка звонят людям и выуживают конфиденциальные данные. Он полагает, что этот способ продолжит наносить намного больший ущерб людям, чем вариант социальной инженерии с банкоматами.

«Не думаю, что схема с «забытой» картой в банкомате получит очень широкое распространение, да и статистику по этому поводу будет получить очень сложно. Дело в том, что мало кто из потерпевших станет обращаться в полицию — во-первых, суммы ущерба небольшие, во-вторых — в данном случае доказать что-либо очень сложно. Важно понимать, что во всех подобных случаях социальной инженерии мошенники пользуются как эффектом неожиданности, так и недостатком финансовой и юридической грамотности граждан. В действительности, если проявить хотя бы немного разумности и психологической стойкости, вы никогда не пострадаете от любой социальной инженерии. Ведь, по сути, она направлена на добровольное получение средств от жертвы», — добавил Соколов.

«Рассмотрим случай с «забытой» картой. Даже если на ней есть ваши отпечатки, очевидно, что это не является доказательством того, что вы сняли с нее деньги. Как минимум нужен пин-код, который вы не знаете. Не поддавайтесь психологическому прессингу, просто вызывайте полицию. Банкоматы оборудованы камерами, все операции по счету карты можно проверить в банке. Так что мошенникам не удастся доказать, что вы сняли какие-то деньги с их «пластика». Если вы будете вести себя уверено, не поддаваться на провокацию, тут же позвоните в полицию, скорее всего, мошенники незамедлительно оставят вас в покое. Отмечу, что наиболее разумный вариант — вообще не допускать вероятность подобных ситуаций. Для этого не нужно пользоваться банкоматами, расположенными в безлюдных местах, особенно в поздние часы. Вряд ли мошенники станут караулить граждан в оживленном месте», — резюмировал эксперт.