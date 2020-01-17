Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Адвокат предпринимателя Льва Парнаса, обвиняемого в США в нарушении законов о финансировании избирательных компаний, Джозеф Бонди утверждает, что президент США Дональд Трамп был знаком с его подзащитным. В доказательство он опубликовал видео, на котором якобы запечатлён приём в резиденции главы Белого дома Мар-а-Лаго во Флориде в декабре 2016 года.

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Как следует из комментариев, размещённых к видеоролику в Twitter, на кадрах Парнас общается с Трампом и представляет ему Романа Насирова, который в то время занимал пост главы Государственной фискальной службы Украины. Что обсуждают люди, стоящие рядом с Трампом, неизвестно, так как ролик сопровождается музыкой.

https://twitter.com/josephabondy/status/1217932038260625408

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не знаком ни с Парнасом, ни с Игорем Фруманом — «помощниками» адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани.

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Как сообщало ИА REGNUM, два выходца из стран бывшего СССР Лев Парнас и Игорь Фруман были арестованы 10 октября 2019 года в США по обвинениям в нарушении законов о финансировании избирательных компаний. Ряд американских СМИ утверждает, что задержанные помогли юристу президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани с расследованием против экс-вице-президента страны Джозефа Байдена и его сына Хантера.