Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского заявил представителю нового руководства страны, что оно должно объявить о начале расследования в отношении политического соперника президента США Дональда Трампа, бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына. В противном случае администрация главы Белого дома заморозит военную помощь Украине, а вице-президент Майк Пенс не будет присутствовать на приведении к присяге нового президента. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Отмечается, что с соответствующими утверждениями Парнас выступил через своего адвоката Джозефа Бонди. По слова последнего, с представителями Зеленского Парнас связывался в мае 2019 года. При этом он действовал якобы по указанию личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, который, в свою очередь, выполнял личное распоряжение главы Белого дома. Джулиани эти заявления опроверг.

Также сообщается, что на встрече Парнаса с представителем президента Украины присутствовали американский бизнесмен Игорь Фруман и Сергей Шефир, входивший в ближайшее окружение Зеленского. Шефир факт встречи подтвердил, при этом заявив, что не обсуждали помощь, которую США предоставляют Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно о задержании двух выходцев из стран бывшего СССР, Льва Парнаса и Парнаса и Игоря Фрумана по обвинениям в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Отмечалось, что задержанные якобы встречались лично с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и его поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

По данным следствия, начиная как минимум с 2018 года Фруман и Парнас пытались заручиться поддержкой влиятельных политиков из Республиканской партии для продвижения собственных бизнес-интересов, перечислив в различные организации и фонды, поддерживающие президента Дональда Трампа, порядка 500 тыс. долларов. Также американские власти считают, что именно Фруман и Парнас выступили одними из организаторов телефонного разговора между Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.