Москва, , 16:03 — REGNUM Арбитражный суд Московского округа поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России по делу дагестанских фармацевтических компаний — участников картеля. Решение надзорного ведомства о наложении штрафов признано законным и обоснованным, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе ФАС России.

Напомним, феврале 2019 года антимонопольный орган признал фармкомпании «Глобалмедтех», «Дагмедтехника», «Медфармаснаб» и «Регионфарма» виновными в поддержании цен на торгах на поставку препаратов и медицинских изделий для медучреждений и министерства здравоохранения Дагестана. По оценке ФАС, в период с 2015 по 2018 годы общий доход картеля превысил 2 млрд рублей.

Указанные компании привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила свыше 250 млн рублей. Кроме того, еще одни участники картеля — минздрав Дагестана и Республиканский онкологический диспансер — были признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения между заказчиком и участниками торгов.

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