Четверг, 7 Февраля 2019 года
16:30:14 МСК

Участники картеля в Дагестане заработали 2 млрд рублей — ФАС

Экономика

В деле фигурируют четыре фармацевтические компании

Махачкала, 7 февраля 2019, 16:21 — REGNUM  Четыре фармацевтические компании Дагестана признаны виновными в картельном сговоре. С 2015 по 2018 год доход участников незаконного соглашения превысил 2 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России.

Фигурантами дела стали компании «Глобалмедтех», «Дагмедтехника», «Медфармаснаб» и «Регионфарма». Картельное соглашение, как считают в ФАС, привело к поддержанию цен на торгах на поставку препаратов, оказание услуг по техобслуживанию и ремонту медицинских изделий для медучреждений и министерства здравоохранения Дагестана.

Материалы дела будут направлены в Следственный департамент МВД России для приобщения к уголовному делу, одним из обвиняемых по которому является экс-министр здравоохранения республики Танка Ибрагимов. Бывшему чиновнику, напомним, вменяют мошенничество в особо крупном размере, организованное группой лиц. Ему инкриминируют причастность к хищению порядка 115 млн рублей.

Читайте также: Картель, заработавший на лекарствах 7 млрд рублей, выявили в Дагестане

Как сообщало ИА REGNUM, дагестанские фармкомпании попали в поле зрения ФАС России в июле 2018 года. Тогда бригада специалистов из главного управления надзорного органа прибыла в Дагестан по просьбе врио главы республики Владимира Васильева. Целью визита было выявление и пресечение деятельности картелей. Изначально, по предварительным данным, доходы злоумышленников оценивались в 7 млрд рублей.

Читайте также: ФАС выявила в Дагестане два картеля, получившие 25 млрд рублей дохода

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с монополизацией в экономике
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить