Участники картеля в Дагестане заработали 2 млрд рублей — ФАС

Махачкала, , 16:21 — REGNUM Четыре фармацевтические компании Дагестана признаны виновными в картельном сговоре. С 2015 по 2018 год доход участников незаконного соглашения превысил 2 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России.

Фигурантами дела стали компании «Глобалмедтех», «Дагмедтехника», «Медфармаснаб» и «Регионфарма». Картельное соглашение, как считают в ФАС, привело к поддержанию цен на торгах на поставку препаратов, оказание услуг по техобслуживанию и ремонту медицинских изделий для медучреждений и министерства здравоохранения Дагестана.

Материалы дела будут направлены в Следственный департамент МВД России для приобщения к уголовному делу, одним из обвиняемых по которому является экс-министр здравоохранения республики Танка Ибрагимов. Бывшему чиновнику, напомним, вменяют мошенничество в особо крупном размере, организованное группой лиц. Ему инкриминируют причастность к хищению порядка 115 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, дагестанские фармкомпании попали в поле зрения ФАС России в июле 2018 года. Тогда бригада специалистов из главного управления надзорного органа прибыла в Дагестан по просьбе врио главы республики Владимира Васильева. Целью визита было выявление и пресечение деятельности картелей. Изначально, по предварительным данным, доходы злоумышленников оценивались в 7 млрд рублей.

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