Москва, , 14:02 — REGNUM Так называемые microcations (микро-отпуск), которые предполагают короткие поездки ближе к дому и вдали от популярных туристических локаций, позволяют экономить время и деньги, а также снижают воздействие путешествий на окружающую среду, могут стать одним из главных туристических трендов 2020 года. Об этом сообщает издание National Geographic.

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Также среди трендовых тем в новом сезоне: снижение выбросов углерода, поездки только для женщин, звуковая и лесотерапия, а также рост спроса на экологически сертифицированные зеленые отели, пишет УНИАН. Из-за вводимых дополнительных налогов на отели и авиаперелеты в популярных туристических городах и странах, многие туристы начинают искать альтернативные возможности для путешествий.

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Amadeus в числе главных трендов на 2020 год назвал, в частности, популярность соцсетей, публикации в которых становятся одним из решающих факторов при выборе направления для отпуска, особенно для молодого поколения и соло-путешествия.

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