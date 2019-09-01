1 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Валентин Юшкевич, , 15:35 — REGNUM Одной из главных панельных дискуссий на завершившемся конгрессе «Арктика — территория объединения компетенций», организованном Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики, стало обсуждение проблем, связанных с развитием туризма в этом регионе. Своим мнением о том, почему арктический туризм во всем мире выходит на пик популярности поделился с ИА REGNUM заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Корнеев Russiatourism.ru

Сергей Евгеньевич, чем объяснить такой всплеск туристического интереса к Арктике во всем мире?

На это есть несколько причин. Первая — это индустриализация и развитие городов. По данным Всемирной туристской организации большинство путешественников, а их счет пошел на миллиарды, это жители мегаполисов. И у этих горожан есть острая потребность перезагрузится, сменить обстановку и картинку. Арктика обеспечивает такую возможность как никакая другая территория.

Вторая причина — это современная мода на экологичность, аутентичность и экзотику. Ее, в свою очередь, подпитывает сэлфи-туризм. Люди хотят побывать там, где побывали их друзья или популярные персоны, а социальные сети и сарафанное радио еще больше способствуют этому желанию. Ведь согласитесь, для некоторых туристов возможность сделать фотографию на фоне знака «Осторожно, белый медведь!» уже самодостаточная цель путешествия.

Третья составляющая — это приход крупных игроков в лице международных круизных компаний. Почувствовав тренд, они моментально стали разрабатывать арктическое направление в Норвегии, на Аляске и, конечно русской Арктике. Все эти причины переплетаются, подпитывают друг друга и создают своеобразный кумулятивный эффект.

В таком случае готова ли Россия возглавить и, чего уж там, монетизировать этот процесс?

Надо сразу разделить арктический туризм на две составляющие. На островных территориях, в силу труднодоступности и уязвимости природы, туризм нельзя, да и не нужно делать массовым. Если же говорить о материковых территориях Арктической зоны России, то здесь туризм можно увеличить не просто в разы, а в десятки раз и этому Ростуризм будет всячески способствовать.

Нельзя ли об этом подробнее?

Как только в агентство пришла Зарина Догузова (возглавила Ростуризм в феврале 2019 года — ИА REGNUM ) она сразу взяла арктический туризм «на карандаш» как один из наиболее перспективных и лично занимается этим вопросом фактически в ежедневном режиме. В результате сразу обозначилось несколько направлений. Это развитие туризма на особо охраняемых территориях (например, в национальном парке «Русская Арктика» на Новой Земле). Это арктическая судоходная тема. Кстати, совсем скоро в Санкт-Петербурге состоится Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации, где планируется подписание соглашения «Ростуризма» с судоходными компаниями, обеспечивающими круизные услуги. Наконец, это продвижение бренда «Доступная Арктика». Из всего этого рождается Комплексная программа, которую мы называем «Дорожная карта развития арктического туризма» и которую в ближайшее время будем согласовывать.

Зарина Догузова Russiatourism.ru

Эта программа рождается в правительственных кабинетах или к ней привлекаются профильные специалисты?

На всех площадках, включая нынешний форум, мы призываем желающих поделиться с нами своим опытом, мыслями и предложениями для того, чтобы программа стала действительно рабочей и не оторванной от земли. Наша же главная задача — обобщить все интересные предложения и обеспечить комплексный подход. Поэтому он будет содержать в себе блоки, касающиеся законодательства, развития инфраструктуры, навигации, маркетинга, продвижения, работы с турфирмами, транспортом и другие важные моменты.

Вернемся к круизному туризму. Какие здесь проблемы и достижения?

Это очень перспективное направление. Помимо традиционного интереса к Арктике со стороны жителей Западной Европы, мы наблюдаем значительный рост числа обеспеченных туристов из Китая и даже Индии. Китайские туристы, в частности, «на ура» принимают два продвигаемых нами бренда. Это «Глоток свежего воздуха» — то о чем мечтает большинство жителей китайских мегаполисов и «Северное сияние», увидеть которое считается там хорошей приметой.

Из сложностей на первом месте стоит пока еще недостаточно развитая инфраструктура. Хотя есть много интересных проектов. Например, построили в Мурманске новый порт, но ведь и судостроение не стоит на месте. Еще недавно круизные лайнеры перевозили до трех тысяч туристов, а сейчас уже замахиваются на «шеститысячники». И мы можем столкнуться с ситуацией, когда даже новый порт не сможет их принять. Это совместная задача региональных и федеральных властей, которые должны обустраивать инфраструктуру с определенным запасом.

Из положительных моментов стоит назвать принятие долгожданного законао порядке захода иностранных туристских судов в порты Арктики и Дальнего Востока. Наконец эта процедура из разрешительной стала уведомительной и мы избавились от ситуации, когда каждый судозаход в арктические порты осуществлялся в ручном режиме.

Северное сияние (сс) Ajith Kumar

А что можно сказать о развитии регионального арктического туризма?

Те российские территории, которые первыми осознали всю его выгоду (например, Мурманская и Архангельская области), уже получают первые дивиденды. Или возьмите Шпицберген. В своем статистическом отчете за 2016 г. власти архипелага заявили, что индустрия туризма с выручкой в 5 млрд. руб. вышла там на первое место, сместив добычу угля.

Кроме того, надо понимать, что туризм помогает решать и вопрос занятости. Это сервис, гостиничный бизнес, инфраструктура, анимация. А применительно к малым народам Севера еще и серьезная помощь для сохранения традиций народных промыслов. Просто нужно научиться себя грамотно позиционировать. Здесь очень много зависит от местных властей. Даже не региональных, а муниципальных. Что мешает им начать с элементарного — создания сайта и календаря событий. В эпоху интернета и социальных сетей это будет работать. Ведь многие хотят поехать на русский Север, но не знают куда и как.

Шпицберген (cc) Per Harald Olsen

Вы упоминали направление «Доступная Арктика»…

Да, мы провели несколько форумов «Доступная Арктика» в Ненецком автономном округе и Республике Коми с привлечением крупных отечественных туроператоров. В результате, были созданы пакеты «Уикенд в Арктике» или «Чумовые выходные» (от слова «чум»). И оказалось, что Арктика совсем рядом. До Нарьян-Мара можно долететь за два с половиной часа и прекрасно провести там два насыщенных выходных дня.

Очень перспективным также обещает стать подбренд «Русский Север». Особенно применительно к круизам по северным рекам. А если их обеспечить судами река-море, то вариантов становится еще больше.

Здесь на форуме Вы назвали Санкт-Петербург «точкой входа в русскую Арктику». Что имелось в виду?

Петербург по определению является главным туристическим магнитом России, чему немало способствует и грамотная политика властей города. И у него есть потенциал не только для собственного продвижения, но и превращения в идеальный долгоиграющий продукт по схеме: Санкт-Петербург — Северо-Запад — Арктика. Турист приехал сюда один раз и понял, что здесь рядом Русский Север, а в следующий раз он через Петербург поедет уже в Арктику. Многократно приезжающий путешественник — это как постоянный клиент хорошего ресторана. Здесь есть все возможности, чтобы подобная цепочка сложилась, а выгодоприобретателями будут все ее участники.

Белые медведи Programmes.putin.kremlin.ru

Подводя итог, что нужно сделать, чтобы получить максимальную пользу от туристической моды на Арктику?

Две очевидные вещи — развивать инфраструктуру и обеспечить грамотный маркетинг.