Канберра, , 11:34 — REGNUM Популярный игровой стример Тайлер «Ninja» Блевинс пожертвовал $30 тыс. на помощь в борьбе с лесными пожарами в Австралии. Об этом 15 января сообщает сайт dexerto.com.

Своё пожертвование Блевинс сделал во время стрима австралийского геймера с ником Lachlan, который пытался собрать средства при помощи прямой трансляции. Сообщается, что изначально Lachlan хотел собрать хотя бы $10 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игроки Overwatch и Apex Legends попросили разработчиков своих любимых проектов помочь в борьбе с лесными пожарами в Австралии. По мнению геймеров, компаниям Blizzard и Respawn стоит создать «благотворительные игровые облики» для персонажей.

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