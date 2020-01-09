Канберра, , 16:02 — REGNUM Фанаты Overwatch и Apex Legends обратились к разработчикам обеих игр с просьбой создать специальные «благотворительные облики», продажа которых поможет в борьбе с лесными пожарами в Австралии. Об этом 8 января сообщил портал GamesRadar+.

Многие геймеры поддержали эту идею, отметив успех прошлых благотворительных акций компаний Blizzard (создатели Overwatch) и Respawn (создатели Apex Legends). Так, игрок с ником WhippitGudd предложил добавить в Overwatch костюмы пожарных для Крысавчика и Турбосвина.

Напомним, многие разработчики видеоигр регулярно проводят благотворительные акции. Так, Blizzard Entertainment удалось собрать почти $13 млн для борьбы с раком молочной железы при помощи внутриигрового облика для Ангел из Overwatch.

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