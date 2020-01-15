Ухань, Китай, , 11:16 — REGNUM Китайские власти считают крайне низким риск распространения в стране пневмонии нового типа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 января комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения города Уханя.

Исследования подтвердили, что нет явных доказательств передачи этого заболевания от человека к человеку. Полностью исключить риск инфицирования нельзя, однако опасность эпидемии стоит считать крайне незначительной, отметили в комитете.

Специалисты изучают поведение вируса и продолжают анализировать данные о заболевании, добавили власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии нового типа. Выяснилось, что заболевание вызывает новый вид коронавируса.

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