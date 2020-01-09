Ухань, Китай, , 08:58 — REGNUM Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань китайской провинции Хубей. Об этом 9 января сообщает Центральной телевидение Китая со ссылкой на данные экспертов.

«По состоянию на 21:00 седьмого января <…> после испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса», — говорится в сообщении.

Также эксперты уточнили, что необходимо дальнейшее эпидемиологическое исследование и исследование клинических проявлений нового вида пневмонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января стало известно, что ещё восемь человек с подозрением на заболевание вирусной пневмонией были госпитализированы в Гонконге после поездки в Ухань.