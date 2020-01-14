Киев, , 09:33 — REGNUM Ежемесячная зарплата главы компании «Укрпошта» Игоря Смелянского в 2020 году составляет 1,9 млн гривен или свыше $79 тыс., сообщила первый секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лина Кущ на своей странице в социальной сети Facebook.

Кущ привела данные роста зарплаты Смелянского, сославшись на данные с официального сайта министерства инфраструктуры Украины. С 2018 года сумма выросла более чем в три раза — с 571 тыс. 966 гривен до 1 млн 886 тыс. 808 гривен.

Согласно текущему курсу доллара, годовая зарплата главы «Укрпошты» составит более $951 тыс., что в 2,37 раза больше зарплаты президента США, которая составляет $400 тыс. в год.

Напомним, президент США Дональд Трамп жертвует свою зарплату на благотворительность.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ заявили о том, что минимальная зарплата на Украине на целых два доллара выше минимальной зарплаты в России. По мнению экспертов, этих показателей правительство Украины достигло, чрезмерно укрепив курс гривны к доллару.

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