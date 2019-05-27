Американский общественник сравнил капиталы последних президентов

Вашингтон, , 09:33 — REGNUM После президентства Барак Обамы и Билл Клинтон стали богаче, а семья Дональда Трампа, напротив, лишились значительной части состояния, пишет у себя в твиттере известный американский общественный деятель, глава студенческого движения «Turning point» Чарли Кирк.

Статистика, которую приводит Кирк, показывает, что до президентских выборов капитал Трампов оценивался в $4,5 трлн, Обамы — $3 млн, Клинтона — в $480 тыс. На данный момент, пишет Кирк, у Трампов — $3 трлн, у Обамы — $40 млн, у Клинтона — $100 млн.

«Но именно Трамп — тот парень, который хочет украсть наши деньги?», — задается вопросом общественник.

Сообщение, набравшее за несколько часов более 2 тысяч комментариев, вызвало у читателей сильное желание обсудить финансовые дела Трампа, а само послание Кирка было воспринято двояко. Пользователи пишут, что Трамп жертвует свою зарплату на благотворительность, чего не слышно про его известного оппонента, миллионершу Нэнси Пелоси. У них находится множество оппонентов, считающих, что Трамп плохой делец, который только теряет деньги, банкротился 5 раз, теряет и транжирит деньги граждан, а вся его благотворительность — просто способ уйти от налогов.

«Невозможно, чтобы Трамп вообще был в плюсе! Он живет на кредиты от саудовцев, русских и Deutsche Bank!»

«Иными словами, Трамп — это одна сплошная неуадча и очень плохая инвестиция. Его будущее выглядит весьма мрачным. Спасибо, что указали на это».

«Значит, два человека знают, как делать деньги, и один знает, как их терять! Классное сообщение!», — пишут пользователи.

Очень многие в комментариях настаивают на том, чтобы Трамп обнародовал свою налоговую декларацию.

Обсуждение происходит на фоне того, как суд в США разрешил демократам требовать налоговые декларации Трампа. Юристы Трампа пытались убедить суд в том, что представители Демократической партии США пытаются нанести американскому президенту политический урон любым способом. Однако суд отклонил их ходатайство.