Киев, , 11:38 — REGNUM На Украине вдруг на всех телеканалах начали трубить о том, что минимальный размер заработной платы в стране теперь составляет 4723 грн (или 198 долларов США), что якобы на целых 2 доллара выше, чем в России, заявил 13 января украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт отмечает, что такой нехитрый трюк проделан, чтобы в первую очередь отвлечь внимание простых людей от космических зарплат и премий «узколобых и пронырливых топ-чиновников ируководителей госкорпораций».

«А не слабо сравнить Украину со странами ЕС или США? Или на худой конец со странами Латинской Америки и Африки», — отмечает Гончаров.

Эксперт сетует на «удручающее укрепление гривны в ручном режиме», которое помогло властям достичь нужных показателей. По мнению Гончарова, укрепление было проведено финансовыми властями в Киеве исключительно в интересах спекулятивного капитала, и по сути является еще одним признаком разрушения украинской производящей экономики.

«К сожалению, ни один народный депутат из парламентской франции «Слуга народа» не обмолвился о том, что Украина сегодня занимает последнее место по покупательной способности граждан среди 42 стран Европы… Так, средний располагаемый доход после вычета налогов на одного жителя Европы в 2019 году составлял 14.739 евро; при этом средний украинец располагал суммой в 1830 евро, что в 8 раз меньше, чем в среднем по Европе», — резюмировал Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине повысилась до 4723 грн. Заместитель министра экономики Украины Сергей Николайчук в своем комментарии отдельно подчеркнул, что впервые с 2008 года минимальна заработная плата на Украине в долларовом эквиваленте стала выше, чем в Белоруссии и России.