Улан-Удэ, , 08:39 — REGNUM Дороги в столице Бурятии Улан-Удэ не будут очищать при помощи реагентов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, прокурор предостерёг власти города от использования химикатов.

В надзорном ведомстве проверили противогололедный реагент, который планировалось применить для борьбы с гололёдом.

«Установлено, что в состав планируемого к применению в городе реагента входят химические вещества и соединения, использование которых на Байкальской природной территории запрещено в силу требований федерального закона об охране озера Байкал и других нормативных правовых актов», — отметили в прокуратуре.

Напомним, Улан-Удэ входит в водосборную зону Байкальской природной территории. По мнению специалистов, с таянием снега химикаты будут попадать в реки, а затем и в Байкал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители города начали собирать подписи с требованием запретить использование реагентов на дорогах. Однако власти города уже ответили, что и не планировали это делать, как минимум, в 2020 году. Борьба с гололёдом будет осуществляться, как и прежде, посыпкой песка.

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