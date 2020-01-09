Улан-Удэ, , 10:22 — REGNUM Жители Бурятии требуют запретить использование химических реагентов на дорогах Улан-Удэ. В сети появилась соответствующая петиция, адресованная городскому совету депутатов и региональному парламенту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В декабре власти столицы республики впервые закупили пробную партию химикатов для борьбы с гололёдом. Ранее здесь использовали лишь песок, поскольку Улан-Удэ располагается в Центральной водоохранной зоне Байкала, из-за чего использование химических веществ здесь запрещено.

«Вещества, «плавящие» снег, приобрели в экспериментальных целях. В частности, для проведения необходимых лабораторных исследований на предмет воздействия составляющих реагента на окружающую среду», — отмечали в администрации города.

Однако жители опасаются, что реагенты весной попадут в притоки Байкала, а затем и в само озеро.

«Также, помимо вреда окружающей среде, это будет уничтожать резину на автомобилях, кожаную обувь и будет уходить в атмосферу, и мы будем всем этим дышать», — отметил автор петиции, которую пока подписали 254 человека.

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