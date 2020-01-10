Улан-Удэ, , 10:00 — REGNUM Власти столицы Бурятии Улан-Удэ опровергли ранее появившиеся сообщения в СМИ и соцсетях об использовании химических реагентов на дорогах для борьбы с гололёдом. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.

«Применение каких-либо противогололедных веществ на территории города не ведётся. Использование реагентов в пробных целях, для осуществления мониторинга воздействия его составляющих на окружающую среду, в 2020 году не запланировано», — пояснили в комитете.

Между тем почву для тревоги горожан создали сами же работники администрации. В декабре сообщалось, что власти Улан-Удэ впервые «в экспериментальных целях» закупили партию химикатов для борьбы с гололёдом. Хотя из-за нахождения города в границах Центральной экологической зоны Байкала здесь традиционно дороги посыпают исключительно песком.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января была создана петиция с требованием запретить использование реагентов на дорогах города. Жители выразили опасение, что весной, когда растает снег, реагенты попадут в притоки Байкала, а затем и в само озеро.

«Также, помимо вреда окружающей среде, это будет уничтожать резину на автомобилях, кожаную обувь и будет уходить в атмосферу, и мы будем всем этим дышать», — отмечал автор петиции.

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