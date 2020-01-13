Москва, , 15:22 — REGNUM Российскому правительству поручено оценить целесообразность строительства крупных психоневрологических интернатов (ПНИ). Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с общественностью в Калининградской области, опубликованном 13 января на сайте Кремля.

Глава государства также поручил кабинету министров рассмотреть вопросы совершенствования работы существующих психоневрологических интернатов. Доклад об этом должен быть представлен президенту до 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на встрече с общественностью в Калининградской области президенту рассказали о петербургском опыте работы с инвалидами. Молодые люди с нарушениями интеллектуального и физического развития живут в доме сопровождаемого проживания. Городским властям такая форма проживания обходится дешевле, чем содержание инвалидов в ПНИ, при этом обитатели дома живут полноценной социальной жизнью. Путин призвал изучить и тиражировать такой опыт.

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