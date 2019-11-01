Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM В декабре 2019 года в Петербурге откроют второй дом сопровождаемого проживания молодых людей с нарушениями интеллектуального и физического развития, оставшихся без попечения. Этот опыт получил федеральную поддержку от президента РФ во время посещения Владимиром Путиным Калининградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Светлогорске призвал тиражировать удачный опыт Петербурга, о котором рассказала эксперт ОНФ, руководитель Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева.Она пояснила, что помещение детей с интеллектуальными нарушениями в психоневрологические диспансеры не даёт им возможность жить полноценной жизнью и получать качественную медицинскую помощь.

В свою очередь, дома сопровождаемого проживания, в которых небольшими группами проживают молодые люди трудоспособного возраста, представляют собой альтернативную систему жизненного устройства молодых инвалидов.

В таком варианте организуется постоянное самостоятельное проживание молодых людей с социальным сопровождением в квартирах, расположенных в обычном жилом квартале, а также сопровождаемая трудовая занятость таких ребят в мастерских по изготовлению керамики, игрушек, изделий из текстиля и кожи, бисероплетению и других ремесел, а также в музыкальных кружках.

«Один дом работает с 2017 года. В нем проживают 19 человек. Второй дом планируется открыть в рамках Декады инвалидов в декабре 2019 года», — сообщили в Смольном.

Дома сопровождаемого проживания и трудовая мастерская построены и оборудованы на средства застройщика в качестве благотворительной деятельности. Финансирование программы социальной занятости ведется из бюджета Санкт-Петербурга.