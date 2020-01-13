Москва, , 12:35 — REGNUM В Министерстве здравоохранения РФ перечислили основания для внеплановых проверок со стороны Росздравнадзора, сообщается на сайте Минздрава.

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Основная причина — рост в медицинских учреждениях показателя смертности пациентов с острым коронарным синдромом и с острым нарушением мозгового кровообращения.

Также клиники поверят на предмет обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности — проведение непоказанных или неоправданных методов профилактики, диагностики и лечения, приводящих к смерти пациента и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в России пройдет масштабная ревизия учреждений судебно-медицинской и психиатрической экспертизы.

Подробнее: Минздрав РФ проведёт масштабную ревизию учреждений судмедэкспертизы