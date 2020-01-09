Москва, , 12:23 — REGNUM В России пройдет масштабная ревизия учреждений судебно-медицинской и психиатрической экспертизы. Соответствующую «дорожную карту» утвердило правительство РФ, передает «Медвестник».

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Согласно плану мероприятий, в I квартале 2020 года Минздраву предстоит определить потребность в различных видах судебно-медицинских экспертиз в федеральных округах РФ и разграничить их компетенции.

Также нужно будет оценить потребность в кадрах и в бюджетных ассигнованиях этих учреждений. Современная модель организации судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз должна быть разработана к июлю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре сотрудники окружного бюро судебно-медицинской экспертизы стали фигурантами уголовных дел.

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