Киев, , 15:53 — REGNUM Андрей Антоненко, который проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, останется под стражей. Стороне защиты подозреваемого не удалось оспорить решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания в СИЗО.

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Сегодня, 10 января, Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов. Таким образом, Антоненко остается под стражей до 8 февраля 2020 года

«Поручителям в ходатайстве отказать», — приводит ТАСС слова судьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, журналист Павел Шеремет был убил летом 2016 года. В его автомобиле сработало взрывное устройство. В середине декабря 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о «внезапном» прорыве в расследовании убийства журналиста. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны Андрей Антоненко и детский хирург Юлия Кузьменко . По рению суда они взяты под стражу. Военная медсестра Яна Дугарь отравлена под домашний арест.

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