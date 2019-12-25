Киев, , 08:24 — REGNUM Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту угроз в отношении журналистов на заседании апелляционного суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Полиция начала уголовное производство по факту событий с участием журналистов в Апелляционном суде Киева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи квалифицируют произошедшее по статье об угрозах или насилии в отношении журналистов.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что во время заседания суда, где рассматривали жалобу обвиняемой Юлии Кузьменко, сторонники одного из подозреваемых угрожали сотруднице издания «Страна.ua».

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Кроме того, собравшиеся люди пытались облить сотрудников издания «Шарий.net» коричневой жидкостью, а также заставить их кричать антироссийские лозунги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кзьменко были арестованы до 8 февраля 2020 года. Еще одна подозреваемая по данному делу Яна Дугарь была приговорена к круглосуточному домашнему аресту.

По данным киевской полиции, организатором группы, члены которой подозреваются в убийстве Шеремета является Андрей Антоненко, который известен также тем, что имел ультранационалистические взгляды. Кузьменко и Дугарь также разделяли националистические убеждения.

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