Москва, 25 декабря 2019, 17:32 — REGNUM Практически вся государственность Украины превратилась в театр абсурда, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 25 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя страсти, которые разгорелись на Украине в рамках судебного заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Напомним, как сообщалось ранее, 24 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве Шеремета, врача Юлию Кузьменко, после чего её адвокат Владислав Добош швырнул стул, расплакался и разразился нецензурной бранью.