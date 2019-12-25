Москва, , 17:32 — REGNUM Практически вся государственность Украины превратилась в театр абсурда, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 25 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя страсти, которые разгорелись на Украине в рамках судебного заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Это ненормально. Это не правосудие вообще. Это какие-то джунгли. В судебном процессе есть три сакральные фигуры — судья, адвокат и прокурор, которые вообще не могут себе позволить эмоции. Они должны ссылаться на закон. Эмоции могут позволить себе подсудимые, но не эти люди. Они уполномочены действовать в соответствии с законом. А то, что мы наблюдаем, это не судопроизводство, это театр абсурда, в который сегодня превратилась практически вся украинская государственность», — сказала Сазонова.

Напомним, как сообщалось ранее, 24 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве Шеремета, врача Юлию Кузьменко, после чего её адвокат Владислав Добош швырнул стул, расплакался и разразился нецензурной бранью.