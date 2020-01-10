Москва, 10 января 2020, 15:35 — REGNUM В Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор» 17 января 2020 года откроется VII общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия», сообщили в Минприроды РФ.
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До 16 февраля 2020 года все желающие смогут увидеть уникальные работы фотографов-натуралистов, которые представят более 450 фотографий.
Главная тема фестиваля — сохранение природы России на особо охраняемых природных территориях. Площадь фестиваля, включая фотовыставку, кинозал и площадку для проведения мастер-классов, — 4 тыс. кв. метров.
Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль природы «Первозданная Россия» проводится ежегодно с 2014 года. Генеральный спонсор фестиваля — ПАО «Газпром».
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