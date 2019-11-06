Москва, , 12:25 — REGNUM На VII всероссийском фестивале природы «Первозданная Россия — 2020» представят более 450 работ, присланных лучшими отечественными фотографами-натуралистами, сообщили в Ростуризме.

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Посетили познакомятся с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и растений, занесенных в Красную книгу России. Также свои фотографии разместят 17 особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Фестиваль «Первозданная Россия» пройдет в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор» с 17 января по 16 февраля 2020 года на площади 4 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль природы «Первозданная Россия» проводится ежегодно с 2014 года. Генеральный спонсор фестиваля — ПАО «Газпром».

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