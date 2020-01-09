Москва, , 10:41 — REGNUM Под Новый год 34% жителей России дают себе обещания, которые они намерены реализовать в следующем году. Не дают 57%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Какие желания хотят загадать граждане РФ в новогоднюю ночь

Из тех опрошенных, кто даёт себе обещания, предполагают, что успешно их выполнят 69% граждан, 24% не уверены, что реализуют обещанное.

В 2020 году граждане РФ планируют больше уделять времени семье и здоровью (5%) и 4% соответственно), заняться спортом, бросить курить, больше зарабатывать, сменить работу и жить лучше (по 3%).

В опросе 29 декабря 2019 года приняли участие граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, социологи выяснили, что большинство граждан (30%) загадывают на новый год здоровья себе и своим родным.

Читайте также: Письмо Деду Морозу: что просят взрослые на Новый год