Какие желания хотят загадать граждане РФ в новогоднюю ночь

Москва, , 12:19 — REGNUM Приближается новогодняя. Социологи выяснили, какие желания хотят загадать жители России под бой курантов. Большинство граждан (30%) загадают на новый год здоровья себе и своим родным. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

11% опрошенных пожелают себе заработать много денег, 9% — счастья и мира без войны, 6% — благополучия, 5% — уверенности в завтрашнем дне, 4% — любви и жилья.

3% граждан РФ мечтают о свадьбе и создании семьи, столько же — о рождении ребенка. Карьерного роста желают себе 3% респондентов. По 2% загадают под бой курантов покупку автомобиля, путешествие и процветания своей стране.

Опрос проведен 5—7 декабря 2018 года во всех округа России. Опрошены 100 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роскачества подготовили перечень советов по выбору шампанского к новогоднему столу. По мнению экспертов, этикетка настоящего шампанского должна содержать слова «игристое вино».

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