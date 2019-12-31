Москва, , 11:42 — REGNUM Самым посещаемым туристами городом России в 2019 году стала Москва. За год столицу посетили 25 млн туристов, на 6% больше, чем в 2018 году, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте оказался Санкт-Петербург (9,1 млн туристов, на 7% больше, чем в 2018-м), на третьем — Сочи — (6,5 млн),

Также в топ-5 самых посещаемых туристами городов России вошли Казань (3,5 млн, рот на 9%) и Владивосток (более 3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным направлением для отдыха в новогодние каникулы в 2020 году из стан Европы стали альпийские горные курорты (4%).

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