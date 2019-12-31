Москва, , 11:25 — REGNUM Самым популярным направлением для отдыха в новогодние каникулы в 2020 году из стан Европы стали альпийские горные курорты (4%), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Читайте также: Самые лучшие новогодние ярмарки России и СНГ в 2019 году

На втором месте оказалась столица Великобритании — Лондон (3%), на третьем — Вена (Австрия) и Прага (Чехия) — по 2,5%.

Также в топ самых популярных направлений новогоднего отдыха вошли: Берлин, страны Прибалтики, Барселона (Испания) Стамбул (Турция) — по 2% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным направлением для отдыха в новогодние каникулы в 2020 году стала столица России — Москва (20% голосов).

Читайте также: Самые популярные направления новогоднего отдыха в России в 2020 году