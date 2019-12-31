Аннаполис, США, , 10:54 — REGNUM Житель американского штата Мэриленд получил лотерейный билет в подарок на Рождество от супруги и выиграл крупную сумму денег. Об этом сообщает UPI.

По словам 51-летней Дейрдре Стоукс из округа Толбот, лотерейные билеты она покупает только перед Рождеством, чтобы подарить их родным и близким. В этот раз оказался счастливым билет, подаренный мужу.

Выигрыш составил $50 тыс. (около 3,1 млн рублей) и стал для Стоуксов большой неожиданностью. Женщина рассказала, что деньги помогут семье восполнить траты, с которыми они «слегка перестарались» в предпраздничные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другая американка купила лотерейный билет и забыла про него. О миллионном выигрыше женщина узнала, читая новости в Facebook.

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