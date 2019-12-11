Гранд-Рапидс, США, , 10:36 — REGNUM Женщина, проживающая в городе Гран-Рапидс американского штата Мичиган, узнала о том, что она выиграла в местную лотерею $5 млн, проглядывая новостную ленту в социальной сети Facebook. Об этом 11 декабря сообщает агентство UPI.

Жительница США, которая пожелала сохранить свою анонимность, рассказала, что она приобрела билет лотереи Lotto 47 ещё в ноябре и потом забыла о нем.

«Ночью, уже после розыгрыша, я просматривала свою новостную ленту в Facebook. Я увидела сообщение о том, что кто-то в моем округе Кент сорвал крупный джекпот», — рассказала победительница лотереи.

Также женщина добавила, что когда она поняла, что выигрышный билет приобретен в том же магазине, где она приобрела свой она решила его проверить.

«Я вытащила свой билет, чтобы сверить номера и поняла, что стала победителем!», — заявил женщина.

Помимо этого, сообщается, что победительница решила получить единовременный платеж в размере около $3,2 млн и отказаться от небольших регулярных выплат полной суммы.

Кроме этого, она рассказала, что намерена с помощью выигрыша погасить долги и совершить путешествие, а оставшиеся от этого деньги — положить в банк.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее жителю Магаданской области посчастливилось угадать комбинацию из цифр в одном из тиражей лотереи «12/24» в результате чего он стал обладателем суперприза в 2 306 340 рублей.