Москва, , 15:09 — REGNUM В России в январе 2020 года ожидается исключительно теплая погода, синоптики называют ее «красной», сообщил 30 декабря исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Еще теплый прогноз на январь. Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия», — сказал он.

По его словам, ниже климатической нормы температура опустится в Забайкальском крае, Иркутской области и на Чукотке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд заявил, что в России 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в стране.

По его словам, средняя температура в Москва за год составила +7,6−7,7 градуса, что на 0,3 больше предыдущего рекорда. В России инструментальные наблюдения ведутся с 1891 года, а в столице — с 1879 года, уточнил он.

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